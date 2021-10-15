​Акинфеев: «Вернблума уносят с поля, а он смотрит на свою рваную рану и ржёт»

Капитан ЦСКА Игорь Акинфеев заявил, что для него футболистом номер один в плане самоотверженности является Понтус Вернблум, который выступал за «армейцев» в 2012-2018 годах.

Акинфеев вспомнил случай, когда Вернблуму в дерби против «Динамо» рассекли ногу шипом бутсы.

«Его уносят с поля, а он сидит на носилках, смотрит на эту рваную рану и ржёт. Чистый викинг», - поделился своим мнением Акинфеев в интервью sport24.

Напомним, что летом 2021 года Понтус Вернблум завершил карьеру. Последним его клубом стал родной шведский «Гётеборг».

За ЦСКА Понтус Вернблум в своё время провёл 224 матча, в которых отметился 22 голами в 18 голевыми передачами.