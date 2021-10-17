Нападающий Владислав Яковлев угодил в лазарет ЦСКА. На официальном сайте московского клуба сообщается, что у 19-летнего форварда было выявлено мышечное повреждение в бедре. Футболист травмировался в расположении молодёжкой сборной России.

Владислав Яковлев начал консервативное лечение. Сроки его восстановления «армейцы» пока не называют.

В сезоне 2021/2022 Владислав Яковлев провёл за ЦСКА девять матчей. В них молодой нападающий отметился одним забитым голом, поразив ворота «Ахмата» в поединке чемпионата России.

В воскресенье ЦСКА проведёт гостевой матч РПЛ против «Урала». Не пропустите трансляцию в текстовом формате.