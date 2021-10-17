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Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

​Яковлев угодил в лазарет ЦСКА

17 Октября 2021 • 10:24 Комментировать
Урал
...
ЦСКА Москва
5.80 3.80 1.62
Через 2 ч. 56 мин.

Нападающий Владислав Яковлев угодил в лазарет ЦСКА. На официальном сайте московского клуба сообщается, что у 19-летнего форварда было выявлено мышечное повреждение в бедре. Футболист травмировался в расположении молодёжкой сборной России. 

Владислав Яковлев начал консервативное лечение. Сроки его восстановления «армейцы» пока не называют.

В сезоне 2021/2022 Владислав Яковлев провёл за ЦСКА девять матчей. В них молодой нападающий отметился одним забитым голом, поразив ворота «Ахмата» в поединке чемпионата России.

В воскресенье ЦСКА проведёт гостевой матч РПЛ против «Урала». Не пропустите трансляцию в текстовом формате.

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Евро-Футбол.Ру,
ЦСКА Москва Владислав Яковлев
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17.10  14:00 Урал ... ЦСКА Москва 6.2 3.85 1.61
17.10  16:30 Крылья Советов ... Нижний Новгород 1.87 3.55 4.5
17.10  16:30 Химки ... Ахмат 2.7 3.45 2.65
17.10  19:00 Краснодар ... Уфа 1.46 4.9 6.6
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