Отец Влашича раскритиковал Ганчаренко

Отец полузащитника «Вест Хэма» Николы Влашича, Йошко, нелестно высказался о методах работы бывшего главного тренера ЦСКА Виктора Ганчаренко.

Йошко Влашич радовался за сына и игру его команды в первые полгода, когда москвичи дважды победили «Реал» в Лиге чемпионов, а Никола Влашич стал автором победного гола.

Тем не менее, «армейцы» неудачно сработали во время зимнего перерыва, а подготовка была плохо продумана», - приводит слова Йошко Влашича хорватский сайт Nacional.

После того случая Ганчаренко снова провалил зимнюю подготовку команды, и ЦСКА снова ничего не добился, считает отец футболиста.