Трансферы Турнирные таблицы Рейтинги Контакты
Выберите подарок
+100 $
Регистрация
Новости Матчи Прогнозы 191 Комментарии
Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

Отец Влашича раскритиковал Ганчаренко

08 Октября 2021 • 18:09 Комментировать
Урал
...
ЦСКА Москва
6.30 3.70 1.60
17.10 14:00

Отец полузащитника «Вест Хэма» Николы Влашича, Йошко, нелестно высказался о методах работы бывшего главного тренера ЦСКА Виктора Ганчаренко.

Йошко Влашич радовался за сына и игру его команды в первые полгода, когда москвичи дважды победили «Реал» в Лиге чемпионов, а Никола Влашич стал автором победного гола.

Тем не менее, «армейцы» неудачно сработали во время зимнего перерыва, а подготовка была плохо продумана», - приводит слова Йошко Влашича хорватский сайт Nacional.

После того случая Ганчаренко снова провалил зимнюю подготовку команды, и ЦСКА снова ничего не добился, считает отец футболиста.

Оценить новость
Евро-Футбол.Ру,
ЦСКА Москва Вест Хэм Виктор Ганчаренко Йошко Влашич Никола Влашича
Добавьте Евро-Футбол в источники
Лучшие букмекеры
+100 $
Читайте также на Евро-Футболе:
Комментарии
Регистрация
Рейтинг комментариев
Пока комментариев нет, напишите первым!
Видео комментарии
На Евро-Футболе:
Новости
Сегодня, 08 Октября
19:35 · Россия. Премьер-лига
Хачатурянц - единственный кандидат на пост президента РПЛ
18:52 · Россия. Премьер-лига
У Глушакова выявлено мышечное микроповреждение
18:09 · Россия. Премьер-лига
Отец Влашича раскритиковал Ганчаренко
17:18 · Россия. Премьер-лига
Семак назвал сроки возвращения в строй Караваева и Оздоева
15:49 · Россия. Премьер-лига
Названы сроки лечения Антона Миранчука в Германии 1
14:30 · Россия. Премьер-лига
Боярский: «Это совершенно не тот «Спартак», команды сейчас просто нет» 1
13:16 · Россия. Премьер-лига
Фавре не будет тренировать «Локомотив»
12:56 · Россия. Премьер-лига
«Мисс «Спартак» получила работу в тренерском штабе Витории 4 фото
07 Октября
23:32 · Россия. Премьер-лига
Гаджиев рассказал, как перенёс коронавирус 1
22:45 · Россия. Премьер-лига
Форвард «Спартака» Ларссон может провести вторую часть сезона в турецком чемпионате 2 слухи
21:45 · Россия. Премьер-лига
Агент: Тюкавиным интересовались «Андерлехт» и «Локомотив»
20:29 · Россия. Премьер-лига
Червиченко считает, что Казарцева надо выгонять из профессии
18:39 · Россия. Премьер-лига
​Магкеев прооперирован
18:34 · Россия. Премьер-лига
​Чалов настроен вернуться в сборную России 1
18:22 · Россия. Премьер-лига
​Казарцев вряд ли вернётся к судейской работе
Все новости
Рекомендуем