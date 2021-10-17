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Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

​Проведению матча «Урал» - ЦСКА ничего не угрожает

17 Октября 2021 • 10:41 Комментировать
Урал
...
ЦСКА Москва
5.80 3.80 1.62
Через 2 ч. 59 мин.

Воскресную программу одиннадцатого тура чемпионата России будет открывать матч между «Уралом» и ЦСКА. В пресс-службе екатеринбургского клуба рассказали ТАСС о том, что ситуация с тлением торфяников не угрожает проведению календарной игры Премьер-лиги.

Представитель пресс-службы «Урала» сообщил, что на «Екатеринбург Арене» не наблюдается гари или смога.

Поединок между «Уралом» и ЦСКА стартует в два часа дня по московскому времени. Следить за ходом матча во всех красках можно будет на портале LiveResult в текстовой трансляции.  

На текущую минуту ЦСКА занимает пятое место в таблице Премьер-лиги, а «Урал» - четырнадцатое.

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17.10  14:00 Урал ... ЦСКА Москва 6.2 3.85 1.61
17.10  16:30 Крылья Советов ... Нижний Новгород 1.87 3.55 4.5
17.10  16:30 Химки ... Ахмат 2.7 3.45 2.65
17.10  19:00 Краснодар ... Уфа 1.46 4.9 6.6
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