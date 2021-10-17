​Проведению матча «Урал» - ЦСКА ничего не угрожает

Воскресную программу одиннадцатого тура чемпионата России будет открывать матч между «Уралом» и ЦСКА. В пресс-службе екатеринбургского клуба рассказали ТАСС о том, что ситуация с тлением торфяников не угрожает проведению календарной игры Премьер-лиги.

Представитель пресс-службы «Урала» сообщил, что на «Екатеринбург Арене» не наблюдается гари или смога.

Поединок между «Уралом» и ЦСКА стартует в два часа дня по московскому времени. Следить за ходом матча во всех красках можно будет на портале LiveResult в текстовой трансляции.

На текущую минуту ЦСКА занимает пятое место в таблице Премьер-лиги, а «Урал» - четырнадцатое.