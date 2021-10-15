​Акинфеев рассказал, как жёстко приструнил двух игроков, называвших Березуцкого «Лёхой»

Главным тренером ЦСКА в настоящий момент является Алексей Березуцкий. Голкипер Игорь Акинфеев играл вместе с Березуцким на протяжении долгих лет, но при этом он называет тренера по имени отчеству – Алексей Владимирович. Об этом Акинфеев рассказал в ходе интервью для sport24.

Также Акинфеев вспомнил, как жёстко приструнил двух футболистов команды, которые называли Березуцкого «Лёхой» уже после его назначения главным тренером.

«Я им сказал: «Слышите, вы - какой он вам Лёха? Это Алексей Владимирович, главный тренер ЦСКА», - вспомнил Акинфеев. Он не стал называть имена этих футболистов.

«Не знаю, обиделись они или нет - я сказал это в жёсткой форме», - добавил Акинфеев, который считает, что в команде должна быть субординация.

После десяти туров чемпионата России ЦСКА занимает шестое место в турнирной таблице.