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Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

Алексей Березуцкий: «Тактических ошибок практически сегодня не было, все играли до конца»

17 Октября 2021 • 16:24 Комментировать
Урал
0:1
ЦСКА Москва
окончен

Главный тренер ЦСКА Алексей Березуцкий подвёл итоги матча с «Уралом»  (1:0) в эфире канала «Матч Премьер».

- Тяжелая игра была, как, наверное, и все матчи после сборных. Наверное, даже точно, мы больше заслужили победу сегодня. Да, моментов именно острых было не много сегодня, их можно пересчитать на пальцах одной руки. Но хорошо, что мы их использовали и имели какие-то шансы.

- Понятно, что функционально к команде могут быть вопросы. С точки зрения дисциплины команда провела качественный матч?

- На мой взгляд, просто великолепный, все сражались и бились, характер тоже показали. Если говорить о каких-то тактических ошибках, то их практически сегодня не было, все играли до конца. Если говорить глобально, я доволен.

- 75 минут игрового времени вы полностью владели преимуществом, играли исключительно на половине поля соперника. В последние 15 минут отошли. Это элементарная психология?

- Так происходит во всех матчах, да. «Урал» понимал, что проигрывает, после того, как мы забили гол, стало понятно, что будет навал. Потому что сопернику терять уже было нечего. В таком случае все команды идут вперед. Обычно возникают моменты, и у нас он тоже возник в итоге в контратаке. Но не использовали, а так могли чуть раньше снять все вопросы.

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Евро-Футбол.Ру,
ЦСКА Москва Алексей Березуцкий
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окончен Урал 0:1 ЦСКА Москва
Идет 78 минута Крылья Советов 2:0 Нижний Новгород
Идет 77 минута Химки 1:0 Ахмат
17.10  19:00 Краснодар ... Уфа 1.46 4.9 6.6
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