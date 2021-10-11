Гусев возглавил молодёжную команду ЦСКА

Экс-полузащитник ЦСКА Ролан Гусев вернулся в «армейский» клуб и приступает к работе старшим тренером молодёжной команды. 44-летний специалист стал преемником Андрея Аксенова, который в свою очередь перешел на работу в «Текстильщик», играющий в ФНЛ.

Гусев провел в ЦСКА большую часть футбольной карьеры, забив 33 мяча в 143 поединках. Среди трофеев в этот период были три чемпионства, четыре Кубка и два Суперкубка страны, а также Кубок УЕФА.

Ранее Гусев тренировал воспитанников академии ЦСКА и юношескую сборную России.