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Масалитин: «ЦСКА ушёл от своей игры во втором тайме, это не понравилось» эксклюзив

17 Октября 2021 • 19:28 Комментировать (1)
Урал
0:1
ЦСКА Москва
окончен

Бывший футболист ЦСКА Валерий Масалитин в беседе с корреспондентом «Евро-Футбол.Ру» Николаем Алексеевым прокомментировал гостевую победу «армейцев» над «Уралом».

«Первый тайм играли хорошо, владели инициативой. Не понравилось, что было мало обострений. Контролировали мяч, были какие-то моменты, но сильного обострения впереди не было. Доминирование на поле было, но мяч катали сзади и поперек, каких-то хороших комбинаций не было. Могли, конечно, и больше забить, если бы везения побольше было.

Второй тайм начали неплохо, забили гол. Но голу предшествовали случайности: там был отскок, поскользнулся защитник, и первым на мяче оказался Эджуке. Затем почему-то отдали инициативу, ушли в оборону, чем воспользовался «Урал», который начал создавать давление. Был у них тоже момент хороший, но ЦСКА выстоял. «Армейцы» ушли от своей игры во втором тайме, это не понравилось. Нужно было прибавить в  движении, чтобы сбить темп сопернику. К сожалению, выбрали тактику глубокой обороны

Я считаю, что пенальти в ворота ЦСКА был. Каждый судья трактует по-своему, но, как по мне, одиннадцатиметровый был. Игра рукой была. Выиграли - молодцы, но есть моменты, которые не понравились, конечно. Мало открываний от Заболотного было, мало передач на него. Он выполняет больше черновой работы, а хотелось бы от него больше ударов и голов», - сказал Масалитин.

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Евро-Футбол.Ру,
ЦСКА Москва Валерий Масалитин
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Комментарии (1)
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Роман Мамедов
17 Октября 2021 в 19:35
рпл лига договорняков. ушел на апл
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