Экс-арбитр заявил, что Любимов ошибочно не назначил пенальти в ворота ЦСКА в игре против «Урала»

Недавно завершился матч между «Уралом» и ЦСКА в 11-м туре российской Премьер-лиги – «армейцы» одержали минимальную победу, взобравшись в четверку лучших команд чемпионата.

Однако, представители «Урала» остались недовольны работой судейской бригады во главе с Артёмом Любимовым. На этот счет высказался и бывший арбитр Сергей Хусаинов.

Специалист в интервью Rusfootball.info заявил, что рефери допустил явную ошибку, не назначив пенальти в ворота ЦСКА в одном из эпизодов после просмотра VAR. «Возникает вопрос: какую еще картинку нужно показать арбитру, чтобы он принял правильное решение? На мой взгляд, это очевидный 11-метровый удар», - прокомментировал Хусаинов.

Добавим, что после этого поединка «Урал» опустился в зону вылета с девятью набранными очками.