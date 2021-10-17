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Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

Экс-арбитр заявил, что Любимов ошибочно не назначил пенальти в ворота ЦСКА в игре против «Урала»

17 Октября 2021 • 17:30 Комментировать
Урал
0:1
ЦСКА Москва
окончен

Недавно завершился матч между «Уралом» и ЦСКА в 11-м туре российской Премьер-лиги – «армейцы» одержали минимальную победу, взобравшись в четверку лучших команд чемпионата.

Однако, представители «Урала» остались недовольны работой судейской бригады во главе с Артёмом Любимовым. На этот счет высказался и бывший арбитр Сергей Хусаинов.

Специалист в интервью Rusfootball.info заявил, что рефери допустил явную ошибку, не назначив пенальти в ворота ЦСКА в одном из эпизодов после просмотра VAR. «Возникает вопрос: какую еще картинку нужно показать арбитру, чтобы он принял правильное решение? На мой взгляд, это очевидный 11-метровый удар», - прокомментировал Хусаинов.

Добавим, что после этого поединка «Урал» опустился в зону вылета с девятью набранными очками.

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Евро-Футбол.Ру,
ЦСКА Москва Урал Сергей Хусаинов Артём Любимов
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окончен Урал 0:1 ЦСКА Москва
Идет 78 минута Крылья Советов 2:0 Нижний Новгород
Идет 77 минута Химки 1:0 Ахмат
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