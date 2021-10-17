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Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

Шалимов: «Исполнил великолепно Эджуке, но мяч мог отскочить в любую сторону»

17 Октября 2021 • 16:30 Комментировать
Урал
0:1
ЦСКА Москва
окончен

Главный тренер «Урала» Игорь Шалимов подвёл итоги матча с ЦСКА (0:1) в эфире канала «Матч Премьер».

- В ситуации с пропущенным голом что произошло?

- Произошло? Рикошет. Конечно, такие игры… Там был стык, рикошет. То есть, это не было разыграно. У соперника были какие-то моменты, они разыгрывали, у них были моменты, но это случайный гол. Да, исполнил великолепно Эджуке, но мяч мог отскочить в любую сторону. Это не передача была, а рикошет. Стык какой-то, мяч отскочил, он попал.

- А в целом что по игре скажете?

- По игре, как планировали, так и отыграли. Мы планировали атаковать двух центральных защитников, потому что они не обладают какой-то суперпередачей вперед в начале атаки. Мы перекрывали зону, встречали их на своей половине поля. Я считаю, что мы играли без мяча достаточно уверенно, то есть, мы не напрягались особо. Напрягались мы на флангах, когда подключался Фернандес, Эджуке. На мой взгляд, отыграли ребята хорошо, мы это готовили. Больших проблем не было. Когда могли, уходили в быстрые атаки, зарабатывали стандарты. Считаю, что для такой команды как ЦСКА мы провели хорошую игру. Это мастеровитая команда, она подавляет. Я до игры сказал, что есть длинные передачи, подборы, единоборства, они в этом… Конечно, они приезжают и не играют на мастерстве. Они играют на одном уровне. У них высокое мастерство и самоотдача высокая.

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Урал Игорь Шалимов
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окончен Урал 0:1 ЦСКА Москва
Идет 78 минута Крылья Советов 2:0 Нижний Новгород
Идет 77 минута Химки 1:0 Ахмат
17.10  19:00 Краснодар ... Уфа 1.46 4.9 6.6
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