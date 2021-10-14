​Президент «Урала» высказался по поводу возможности переноса матча с ЦСКА

Григорий Иванов, являющийся президентом «Урала», высказался по поводу информации о том, что из-за тлеющих торфяников есть вероятность переноса матча команды против ЦСКА.

«У нас что-то там подымило с утра, но это было на окраине города. У нас на стадионе всё нормально, из окна моего офиса всё прекрасно видно, никакой дымки. Самолёты сегодня спокойно садились в нашем аэропорту», - высказался Иванов для sport24. Президент клуба отметил, что проведению матча ничего не угрожает.

«Урал» и ЦСКА проведут матч одиннадцатого игрового дня чемпионата России в ближайшее воскресенье, 17 октября. Стартовый свисток футболисты команд услышат в 14:00 по московскому времени.

Добавим, что «Урал» располагается на двенадцатой строчке в таблице Премьер-лиги после трети турнирной дистанции. ЦСКА, в свою очередь, занимает шестую позицию.