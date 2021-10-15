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Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

​Акинфеев назвал условие завершения карьеры

15 Октября 2021 • 19:10 Комментировать
Урал
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ЦСКА Москва
5.90 3.90 1.60
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Игорь Акинфеев ответил на вопрос, что станет для него сигналом о необходимости завершать карьеру футболиста.

Условием для завершения карьеры Акинфеев в интервью для sport24 назвал усталость. Капитан ЦСКА отметил, что иногда футболиста может угнетать тот факт, что в его жизни каждый день складывается одинаково.

Акинфеев сказал, что если он поймёт, что пора уходить, то сразу завершит карьеру, чтобы не мучить ни себя, ни кого-то другого.

В то же время Акинфеев не стал называть возраст, до которого он готов играть в футбол. По словам голкипера, всё зависит от здоровья и от востребованности в клубе.

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Евро-Футбол.Ру,
ЦСКА Москва Игорь Акинфеев
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