​Акинфеев назвал условие завершения карьеры

Игорь Акинфеев ответил на вопрос, что станет для него сигналом о необходимости завершать карьеру футболиста.

Условием для завершения карьеры Акинфеев в интервью для sport24 назвал усталость. Капитан ЦСКА отметил, что иногда футболиста может угнетать тот факт, что в его жизни каждый день складывается одинаково.

Акинфеев сказал, что если он поймёт, что пора уходить, то сразу завершит карьеру, чтобы не мучить ни себя, ни кого-то другого.

В то же время Акинфеев не стал называть возраст, до которого он готов играть в футбол. По словам голкипера, всё зависит от здоровья и от востребованности в клубе.