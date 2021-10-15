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​Акинфеев высказался о штрафах в ЦСКА при Березуцком

15 Октября 2021 • 16:33 Комментировать
Урал
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ЦСКА Москва
5.90 3.90 1.60
17.10 14:00

Капитан ЦСКА Игорь Акинфеев высказался по поводу штрафов в команде при Алексее Березуцком. По словам вратаря, финансовые наказания за опоздания или пропуск тренировки были всегда, но есть и более мелкие штрафы. Так, Березуцкий штрафует игроков, если кто-то из них коснулся мяча во время разминки и бега, когда тренер говорит, что делать этого нельзя.

Акинфеев не стал называть конкретную сумму штрафа за касание по мячу. Вратарь лишь отметил, что штраф является лояльным.

«Алексей Владимирович - не изверг», - высказался Акинфеев для sport24.

По словам Акинфеева, на собранные со штрафов деньги команда приобрела большую колонку для тренажёрного зала.

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Евро-Футбол.Ру,
ЦСКА Москва Игорь Акинфеев Алексей Березуцкий
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