​Акинфеев высказался о штрафах в ЦСКА при Березуцком

Капитан ЦСКА Игорь Акинфеев высказался по поводу штрафов в команде при Алексее Березуцком. По словам вратаря, финансовые наказания за опоздания или пропуск тренировки были всегда, но есть и более мелкие штрафы. Так, Березуцкий штрафует игроков, если кто-то из них коснулся мяча во время разминки и бега, когда тренер говорит, что делать этого нельзя.

Акинфеев не стал называть конкретную сумму штрафа за касание по мячу. Вратарь лишь отметил, что штраф является лояльным.

«Алексей Владимирович - не изверг», - высказался Акинфеев для sport24.

По словам Акинфеева, на собранные со штрафов деньги команда приобрела большую колонку для тренажёрного зала.