«Урал» на своей страничке в «Твиттере» опубликовал несколько командных фотографий сезона 2021/2022. В клубе решили поступить нестандартно – команда фотографировалась не на футбольном поле, а на крыше администрации Екатеринбурга.

После десяти сыгранных туров чемпионата России «Урал» располагается на двенадцатой позиции в турнирной таблице. Команда Игоря Шалимова имеет девять очков в своём активе.

Ближайший матч «Урал» проведёт в воскресенье, 17 октября. В одиннадцатом туре Премьер-лиги России «шмели» на своём поле сыграют против ЦСКА. Стартовый свисток арбитр даст в два часа дня по московскому времени.