«Урал» на своей страничке в «Твиттере» опубликовал несколько командных фотографий сезона 2021/2022. В клубе решили поступить нестандартно – команда фотографировалась не на футбольном поле, а на крыше администрации Екатеринбурга.
Общекомандное фото сезона-2021/22 на крыше Администрации #мыурал pic.twitter.com/8dWOJJZKGE— ФК Урал (@FCURAL) October 13, 2021
После десяти сыгранных туров чемпионата России «Урал» располагается на двенадцатой позиции в турнирной таблице. Команда Игоря Шалимова имеет девять очков в своём активе.
Ближайший матч «Урал» проведёт в воскресенье, 17 октября. В одиннадцатом туре Премьер-лиги России «шмели» на своём поле сыграют против ЦСКА. Стартовый свисток арбитр даст в два часа дня по московскому времени.