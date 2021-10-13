​Названы сроки восстановления Дивеева

В среду ЦСКА проинформировал общественность о состоянии защитника команды Игоря Дивеева. Он, напомним, получил травму в матче сборной России против Словении. «Армейцы» не стали называть даже примерные сроки восстановления Дивеева. При этом sport24 стало известно, что защитник пропустит примерно две-три недели.

Очевидно, Игорь Дивеев не сможет помочь ЦСКА в ближайших матчах чемпионата России против «Урала» и «Крыльев Советов», а также в кубковом поединке против липецкого «Металлурга».

После десяти туров ЦСКА располагается на шестой позиции в турнирной таблице чемпионата России. Лидирующий «Зенит» имеет в своём активе на шесть очков больше.