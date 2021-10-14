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Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

​Матч «Урал» - ЦСКА не будет перенесён

14 Октября 2021 • 14:40 Комментировать
Урал
...
ЦСКА Москва
5.90 3.90 1.60
17.10 14:00

Матч одиннадцатого тура чемпионата России между «Уралом» и ЦСКА не будет перенесён. Как сообщает телеграм-канал «Ложа прессы», оснований для переноса встречи в настоящий момент нет. Смог из-за тлеющего торфяника затронул несколько микрорайонов Екатеринбурга. При этом в районе стадиона превышения показателей не наблюдается.

«Урал» и ЦСКА должны сразиться в ближайшее воскресенье, 17 октября. Стартовый свисток арбитра прозвучит в два часа дня по московскому времени. На текущий момент ЦСКА занимает в турнирной таблице чемпионата России шестое место, а «Урал» идёт двенадцатым.

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Урал
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