​Матч «Урал» - ЦСКА не будет перенесён

Матч одиннадцатого тура чемпионата России между «Уралом» и ЦСКА не будет перенесён. Как сообщает телеграм-канал «Ложа прессы», оснований для переноса встречи в настоящий момент нет. Смог из-за тлеющего торфяника затронул несколько микрорайонов Екатеринбурга. При этом в районе стадиона превышения показателей не наблюдается.

«Урал» и ЦСКА должны сразиться в ближайшее воскресенье, 17 октября. Стартовый свисток арбитра прозвучит в два часа дня по московскому времени. На текущий момент ЦСКА занимает в турнирной таблице чемпионата России шестое место, а «Урал» идёт двенадцатым.