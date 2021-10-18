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Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

Акинфеев сыграл 400-й матч в чемпионате России с капитанской повязкой

18 Октября 2021 • 12:58 Комментировать
Урал
0:1
ЦСКА Москва
окончен

Страж ворот московского ЦСКА Игорь Акинфеев поучаствовал во вчерашнем поединке против екатеринбургского «Урала» в рамках 11-го тура российской Премьер-лиги.

Как сообщает пресс-служба «армейского» клуба, 35-летний вратарь сыграл 400-й поединок с повязкой капитана в чемпионате России. Напомним, что Игорь защищает цвета ЦСКА с 2002 года.

Поединок, состоявшийся в Екатеринбурге, завершился минимальной победой «армейцев» со счетом 1:0. Автором гола стал форвард Чидера Эджуке.

В нынешнем сезоне российской Премьер-лиги Акинфеев провел 11 поединков, в которых пропустил восемь мячей.

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Евро-Футбол.Ру,
Игорь Акинфеев
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