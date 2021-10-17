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Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

Бийол: «У нас было мало моментов, но мы своё забили»

17 Октября 2021 • 16:12 Комментировать
Урал
0:1
ЦСКА Москва
окончен

Лучший футболист матча «Урал» - ЦСКА (0:1) Яка Бийол поделился впечатлениями от игры в эфире канала «Матч Премьер».

- Я думаю, что это важная победа. Мы сегодня сыграли хороший матч. У соперника не было шансов, у нас также было мало моментов, но мы свое забили, получилось всё хорошо.

- Насколько сложно было играть против атаки «Урала»? Потому что около 75 минут вы полностью владели мячом, а на последние 15 - прижались.

- У нас всегда так, когда имеешь хороший результат, соперник начинает прессинговать. Конечно, нужно было забить еще раз, но мы  хорошо сыграли в обороне сегодня, нападающие также помогали обороняться. Всегда легче в защите, когда нападающие помогают.

- Это первый матч после паузы на матчи сборных. Ты тоже уезжал в свою национальную команду. Каково функциональное и психологическое состояние?

- На этой неделе у нас еврокубков нет, только чемпионат России и кубковый матч. Я себя хорошо чувствую.

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Евро-Футбол.Ру,
ЦСКА Москва Яка Бийол
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окончен Урал 0:1 ЦСКА Москва
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17.10  19:00 Краснодар ... Уфа 1.46 4.9 6.6
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