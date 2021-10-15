​Акинфеев объяснил, почему не вернётся в сборную России

Игорь Акинфеев завершил международную карьеру более трёх лет назад – после успешного чемпионата мира. С тех пор в футбольном обществе и среде болельщиков раз за разом поднимается вопрос о том, что Акинфеев нужен сборной, и что нужно уговорить его вернуться. Впрочем, голкипер ЦСКА не собирается снова надевать перчатки в главной команде страны.

В интервью для sport24 Акинфеев рассказал, что он не жалел о своём решении завершить выступления за сборную.

«Когда ты принимаешь решение, ты должен быть мужиком и следовать ему», - объяснил Акинфеев.

Голкипер сказал, что футбольному обществу пора прекращать поднимать вопрос о его возвращении, ведь у сборной России есть хорошие перспективные вратари.

Акинфеев также заявил, что его возможный приезд на чемпионат Европы был бы некрасивым.

«Люди играли, завоёвывали путёвку на Евро - и тут приезжаю я, красивый и нарядный?» - высказался футболист.

Акинфеев отметил, что в таком возрасте ему важно правильно восстанавливаться и иметь передышку, а при выступлении за сборную сезон проходит практически без выходных дней. По словам вратаря, сейчас для него идёт «золотое время».