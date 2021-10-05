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Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

Бабаев прокомментировал продажу телеправ РПЛ «Матч ТВ»

05 Октября 2021 • 15:26 Комментировать
Урал
...
ЦСКА Москва
6.30 3.70 1.60
17.10 14:00

Гендиректор ЦСКА Роман Бабаев прокомментировал новости касаемо того, что официальным вещателем Премьер-лиги останется «Матч ТВ».

«Обсудили ситуацию, взяли в учёт многолетнее сотрудничество с «Матч ТВ». Единогласно приняли их предложение. Решили получить хорошую «синицу», а не гоняться за «журавлём», - приводит слова Романа Бабаева Sport24.

Генеральный директор «армейцев» добавил, что хоть тендера и не состоялось, было понятно, какими суммами располагали потенциальные его участники. Это позволило заранее утвердить «Матч ТВ» как медиапартнёра Тинькофф РПЛ.

Прежде и.о. главы РФС Ашот Хачатурянц подтвердил продление контракта с «Матч ТВ».

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Евро-Футбол.Ру,
ЦСКА Москва Роман Бабаев РПЛ Матч ТВ
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