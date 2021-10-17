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Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

​ЦСКА назвал состав на матч с «Уралом»

17 Октября 2021 • 12:44 Комментировать
Урал
0:0
ЦСКА Москва
5.80 3.80 1.62
1-й тайм

Воскресную часть одиннадцатого тура чемпионата России будет открывать поединок в Екатеринбурге между «Уралом» и ЦСКА. Рулевой московских «армейцев» Алексей Березуцкий решил выпустить на футбольное поле с первых минут таких игроков:

Акинфеев, Фернандес, Набабкин, Бийол, Щенников, Обляков, Мухин, Ахметов, Зайнутдинов, Эджуке, Заболотный. 

Стартовый свисток в матче «Урал» - ЦСКА прозвучит в два часа дня по московскому времени. Следить за ходом поединка в Екатеринбурге можно будет в подробной текстовой трансляции, которая пройдёт на портале LiveResult.

ЦСКА в настоящий момент занимает пятую строчку в таблице РПЛ, а «Урал» - четырнадцатую.

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Идет 46 минута Урал 0:0 ЦСКА Москва 6.2 3.85 1.61
17.10  16:30 Крылья Советов ... Нижний Новгород 1.87 3.55 4.5
17.10  16:30 Химки ... Ахмат 2.7 3.45 2.65
17.10  19:00 Краснодар ... Уфа 1.46 4.9 6.6
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