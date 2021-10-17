​ЦСКА назвал состав на матч с «Уралом»

Воскресную часть одиннадцатого тура чемпионата России будет открывать поединок в Екатеринбурге между «Уралом» и ЦСКА. Рулевой московских «армейцев» Алексей Березуцкий решил выпустить на футбольное поле с первых минут таких игроков:

Акинфеев, Фернандес, Набабкин, Бийол, Щенников, Обляков, Мухин, Ахметов, Зайнутдинов, Эджуке, Заболотный.

Стартовый свисток в матче «Урал» - ЦСКА прозвучит в два часа дня по московскому времени. Следить за ходом поединка в Екатеринбурге можно будет в подробной текстовой трансляции, которая пройдёт на портале LiveResult.

ЦСКА в настоящий момент занимает пятую строчку в таблице РПЛ, а «Урал» - четырнадцатую.