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Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

​В РПЛ сделали заявление о матче «Урал» - ЦСКА

14 Октября 2021 • 15:18 Комментировать
Урал
...
ЦСКА Москва
5.90 3.90 1.60
17.10 14:00

Тлеющие торфяники привели к тому, что часть Екатеринбурга окутал смог. Стала появляться информация о том, что воскресный матч чемпионата России между «Уралом и ЦСКА может быть перенесён. В РПЛ сделали заявление по поводу этого матча.

«РПЛ находится на связи с «Уралом» и выясняет, насколько эта ситуация может повлиять на проведение матча», - говорится в заявлении Лиги. Отмечается, что на текущий момент оснований для переноса игры или обмена кругами нет.

«Урал» и ЦСКА должны начать матч в Екатеринбурге 17 октября в 14:00 по московскому времени. На текущий момент команды занимают соответственно 12 и 6 места в таблице чемпионата России.

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