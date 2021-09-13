Крыховяк удалён в матче «Ростова» и «Краснодара»

Сейчас проходит поединок между «Ростовом» и «Краснодаром» в рамках седьмого тура российской Премьер-лиги. По состоянию на 35-ю минуту хозяева поля ведут со счетом 1:0, а красную карточку в составе гостей получил Гжегож Крыховяк. Это его третье удаление в РПЛ - с момента дебюта легионера в российском чемпионате никто не удалялся чаще.

Поляк оставил свою команду в меньшинстве практически сразу после пропущенного гола – Урош Спаич срезал мяч в собственные ворота. Наставник «Краснодара» тут же отреагировал на ситуацию и выпустил на поле игрока амплуа Крыховяка, сняв одного из нападающих.

Стоит напомнить, что до начала встречи краснодарцы опережали своего соперника на 4 очка в турнирной таблице.