​«Ростов» и «Краснодар» назвали составы на южное дерби

В понедельник вечером программу седьмого игрового дня Премьер-лиги России будет закрывать южное дерби между «Ростовом» и «Краснодаром».

Наставник ростовчан Юрий Сёмин решил выпустить на поле с первых минут таких футболистов: Песьяков, Терентьев, Баштуш, Осипенко, Лангович, Хаджикадунич, Глебов, Сухомлинов, Хашимото, Алмквист, Комличенко.

Рулевой краснодарцев Виктор Ганчаренко, в свою очередь, доверил место на поле следующим исполнителям: Сафонов, Рамирес, Спайич, Корнюшин, Ионов, Газинский, Классон, Крыховяк, Кайо, Кабелла, Кордоба.

Матч между «Ростовом» и «Краснодаром» начнётся в 19:30 по московскому времени. Не пропустите подробную текстовую трансляцию на портале LiveResult.