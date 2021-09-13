«Ростов» пошутил по поводу летучих мышей на матче

В понедельник вечером «Ростов» в рамках седьмого тура чемпионата России принимает «Краснодар». В чаше стадиона в Ростове-на-Дону были замечены летучие мыши. Пресс-служба «жёлто-синих» пошутила на эту тему в «Твиттере».

«Скауты «Валенсии» присутствуют на матче. Как думаете, за кем следят?» - говорится в сообщении ростовчан.

Скауты «Валенсии» присутствуют на матче



Как думаете, за кем следят? pic.twitter.com/qslQMflIg9 — Football Club Rostov (@rostovfc) September 13, 2021

Как известно, «Валенсия» имеет прозвище «летучие мыши». За этот клуб выступает российский полузащитник Денис Черышев.

Следить за развитием событий в матче «Ростов» - «Краснодар» во всех красках можно в подробной текстовой трансляции, которая проходит на страницах портала LiveResult.