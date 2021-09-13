Сперцян забил свой дебютный гол в РПЛ – пострадал «Ростов»

21-летний полузащитник «Краснодара» и сборной Вирмении Эдуард Сперцян отметился своим дебютным голом в российской Премьер-лиге. Примечательно, что счет своим мячам в чемпионате игрок открыл в Южном дерби против «Ростова».

К тому же, на гол Сперцяна повлияло несколько факторов. Дело в том, что футболист появился на поле еще в первом тайме, выйдя вместо форварда Йона Кордобы - эта замена стала вынужденной, ведь красную карточку получил Гжегож Крыховяк, оголив тем самым центральную зону краснодарской команды.

Благодаря удару Сперцяна «быки» сумели в меньшинстве сравнять счет. До конца поединка осталось приблизительно десять минут.