Ионов: «Пытались из себя доставать немного больше»

Лучший футболист матча «Ростов» - «Краснодар» (1:1) Алексей Ионов поделился впечатлениями от игры в эфире канала «Матч Премьер».

- Можно ли вас поздравить с ничейным результатом? По тому, как складывалась игра, насколько вы довольны счетом 1:1?

- Тяжело вошли в игру, не получился первый тайм, плюс удаление. Мы пропустили мяч, игра складывалась неудачно, поэтому довольны, что переломили, забили, 1:1. Тяжелая игра.

- Вам сегодня пришлось играть на разных позициях. После травмы Кордобы другая, выход Ильина, и у вас снова поменялась позиция. Насколько сложно было так по полю перемещаться, насколько непривычная для вас ситуация?

- Тяжело не то, что по позициям, а когда в меньшинстве играешь. Пытались из себя доставать немного больше. Повторюсь, что ребята молодцы, постарались, во втором тайме забили, очко заработали.

- Выбор игроком матча предопределил момент, когда вы удачно распорядились ситуацией, забивая ответный гол. Очень хорошие действия, смещение в середину и этот скрытый пас, он был настолько удобным партнеру, что он был должен забивать. После удаления у вас было задание, наверное, выдвинуться в линию атаки и пробовать выдвигаться при контратаках за спину защитникам?

- Да, действовать агрессивно, создавать давление на защитников, не давать им много времени находиться с мячом, при передачах выдвигаться на них, а при владении мячом искать зоны и открываться за спину, искать пространство.