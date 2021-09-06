Бывший полузащитник «Спартака» Фернандо может вновь оказаться в России. По информации корреспондента сетевого издания «Евро-Футбол.Ру» Сергея Румянцева, агенты бразильца предложили его услуги «Краснодару». Сам Фернандо не против возвращения в Россию. Ранее сообщалось, что представители игрока вели переговоры с клубами из Турции и США.

Фернандо начинал карьеру в «Гремио», после чего поиграл в «Шахтёре», «Сампдории» и «Спартаке». После ухода из «Бейцзин Гоань» 29-летний игрок остается без клуба. За последние полтора года его трансферная стоимость снизилась почти в три раза до 3,5 млн евро.