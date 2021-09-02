Стадионы «Рубина» и «Ростова» получили разрешение проводить матчи РПЛ

Сегодня специальная комиссия РФС и РПЛ по допуску футбольных полей побывала в Казани и Ростове-на-Дону. Причина визита – проверка клубных стадионов. Напомним, что ранее на ряд арен был наложен запрет на проведение поединков внутреннего первенства.

В телеграм-канале РПЛ сообщили, что стадионы «Центральный» в Казани и «Ростов Арена» вновь признаны пригодными для матчей чемпионата России. Что касается «Ак Барс Арены», то там пока еще не завершены работы по улучшению качества газона. Полагается, что «Рубин» сможет вернуться на этот стадион не раньше ноября.

Отметим, что уже 13 сентября пройдет новый тур РПЛ – «Рубин» примет у себя «Урал», а в гости к «Ростову» приедет «Краснодар».