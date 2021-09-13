Сёмин: «Краснодар» - лидер нашего футбола по всем показателям»

Главный тренер «Ростова» Юрий Сёмин поделился ожиданиями от матча с «Краснодаром» в эфире канала «Матч ТВ».

- Матиас Норманн ушел из «Ростова», оцените насколько это серьезная потеря для клуба и для вас как для тренера?

- Конечно, когда уходит качественный игрок, это определенная потеря, но есть и плюсы. Плюс, наверное, в том, что «Ростов» держит свои обязательства перед игроком. Как я знаю, ему обещали, и когда поступило хорошее предложение, отпустили.

- Мы увидели составы. Мамаев, Калинин, Байрамян. Объясните их отсутствие.

- Они травмированы, то же самое и травмированы у нас еще ряд молодых игроков и Соу еще. Хотя он сегодня в резерве, но еще не совсем восстановился.

- Это ваше первое так называемое южное дерби. Какие-то дополнительные эмоции присутствуют?

- Да, обязательно. Во-первых, «Краснодар» - это очень хорошая команда, лидер нашего футбола по всем показателям. Нам очень важно сыграть хорошо для определенной уверенности, очень важно брать очки.