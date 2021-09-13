Автогол, удаление и смазанный пенальти не помогли «Ростову» Сёмина: «Краснодар» отыгрался и увёз ничью

В матче седьмого тура чемпионата России состоялось южное дерби: «Ростов» - «Краснодар».

Главное южное дерби последних лет (хотя результаты «Сочи» уже могут поспорить) в этот раз вызывало особый интерес. И «Краснодар», назначивший Виктора Ганчаренко в конце прошлого сезона, и тем более «Ростов», совсем недавно представивший Юрия Сёмина, находятся в стадии становления, внедрения тренерских идей, поэтому угадать результат невозможно. Команды и сами не знают, что от себя ждать. Зато нам смотреть интереснее.

Юрий Сёмин так и не доверяет Али Соу, в качестве главного ударного форварда предпочитая Николая Комличенко. На подмоге Алмквист, Хашимото и молодой Сухомлинов. А у «Краснодара» впереди складывается символичное сочетание трёх К – Классон, Кабелла, Кордоба. И всё это при поддержке Гжегожа Крыховяка. И только Ионов в атаке «Краснодара» выбивается из магии буквы К.

Конечно же, первый момент создала как раз бригада К. Из центра пошла передача Крыховяка на Классона, Виктор в касание с кинул на Кабелла, а Реми осталось лишь попасть в створ из убойной позиции в центре штрафной площади, но француз промахнулся. И этот удар, случившийся в середине первого тайма, стал первым в матче для обеих команд. И после робкого момента «Краснодара» скука продолжилась бы, но тут в игру вступил Спайич.

Толком ничего не предвещало беды во время рядового кросса Терентьева, но Урош решил не оставлять без внимания неплохую подачу с левого края. Защитник «Краснодара» выпрыгнул и головой смахнул мяч в дальний угол собственных ворот – 1:0. А в следующем игровом эпизоде ошарашил своих партнёров Крыховяк. Гжегож опоздал в борьбу, наступил на ногу оппоненту, получил вторую жёлтую карточку и поле покинул.

Виктор Ганчаренко среагировал заменой (Сперцян вместо Кордобы), знатно убив атакующий потенциал «Краснодара». Хозяева же успокоились, забрав мяч и спокойно его разыгрывая. Но успокоенность сыграла злую шутку. Спайич исправился у чужих ворот, в борьбе с Алмквистом заработав пенальти на угловом ударе. Но совсем неудачный день «Краснодара» продолжил Кабелла. Песьяков и так прочитал удар Реми, прыгнув в нужный угол, так ещё и француз не попал в створ ворот.

Удивительно, но даже в такой ситуации «Краснодар» отыгрался. В середине второго тайма Кабелла блеснул игрой в отборе, Корюшин доставил мяч до Ионова, Алексей на замахе убрал соперника и покатил на Сперцяна. Эдуард переиграл Песьякова – 1:1. И тут же подвиг Спайича попробовал повторить Рамирес, пробивший по своим воротам после кросса Фольмера, но второму автоголу не дал случиться Сафонов. В матче с удивительным сценарием гости добыли-таки ничью. 33 несчастья «Краснодара» не хватило «Ростову» для победы в этот вечер.