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Премьер-лига

Ганчаренко: «Раньше у «Ростова» было другое качество атакующих действий, прессинга»

13 Сентября 2021 • 22:13 Комментировать
Ростов
1:1
Краснодар
окончен

Главный тренер «Краснодара» Виктор Ганчаренко на пресс-конференции после матча с «Ростовом» (1:1) оценил игру соперника и ответил на вопросы о состоянии своих футболистов.

- В прошлом сезоне  вы дважды обыграли «Ростов», сначала с ЦСКА, а потом с «Краснодаром» здесь. Тогда это была команда Карпина. Насколько эта команда Сёмина отличается от той?

- «Ростов» меняется. Тогда  у них в центре поля были Мамаев, Ерёменко, Попов еще, Норманн. Это было другое качество атакующих действий, прессинга. Сейчас молодые ребята играют в центре поля и линии атаки. Они поменялись, другие нападающие пришли, Баштуш вернулся. Конечно, текучесть такая, что они находятся в стадии какого-то перестроения. Поэтому что-то сказать, какая команда Сёмина, Карпина, прошлогодняя… По крайней мере, понятно, что я в первую очередь думаю о «Краснодаре».

- Вы довольны тем, в каком состоянии вернулись сборники?

- Да, Классон в очень хорошем состоянии вернулся, Крыховяк тоже в хорошем. Спайич приехал и уехал, с нами работал. Может быть, не хватало немного ему игрового тонуса. С одной стороны, автогол, но и пенальти, который он заработал. Он отдал нам в большей степени энергии, чтобы мы могли изменить ход матча.

- Есть ли понимание, что с Кордобой?

- Мы завтра оценим его состояние. Посмотрим, пока сложно что-то сказать.

- Как вы оцениваете дебют Никиты Кривцова, насколько хороши его шансы стать важным игроком в полузащите «Краснодара»?

- Никита сегодня не попал в ритм игры, но в тех моментах, что он был с мячом, достаточно качественно действовал. Нужно понять, что ритм игры достаточно выше. Он может двигать мяч вперед и играть нестандартно, поэтому нам надо его привести в лучшее состояние, чтобы он приносил нам пользу.

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Евро-Футбол.Ру,
Ростов Краснодар Виктор Ганчаренко
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