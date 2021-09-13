Бубнов дал прогноз на матч «Ростов» - «Краснодар»

Эксперт Александр Бубнов, поигравший в бытность футболистом за московский «Спартак» и сборную СССР, рассказал о своих ожиданиях от заключительного поединка седьмого тура Премьер-лиги, в котором «Ростов» примет «Краснодар».

«Прогноз: 1:2. «Краснодар» мощно атакует, а «Ростову» не хватает цельности. Ситуация ухудшилась с уходом Норманна, но и без того гости были бы фаворитами», - приводит слова эксперта Sportbox.

Матч между командами состоится сегодня, 13 сентября, на стадионе «Ростов Арена». Начало запланировано в 19:30 по московскому времени. Текстовую трансляцию проведет Liveresult.ru.

После шести туров хозяева с пятью очками занимают 13 место в таблице РПЛ, а гости, набрав девять очков, идут на девятом месте.