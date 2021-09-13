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Премьер-лига

Бубнов дал прогноз на матч «Ростов» - «Краснодар»

13 Сентября 2021 • 12:32 Комментировать (1)
Ростов
...
Краснодар
3.35 3.60 2.10
Через 5 ч. 52 мин.

Эксперт Александр Бубнов, поигравший в бытность футболистом за московский «Спартак» и сборную СССР, рассказал о своих ожиданиях от заключительного поединка седьмого тура Премьер-лиги, в котором «Ростов» примет «Краснодар».

«Прогноз: 1:2. «Краснодар» мощно атакует, а «Ростову» не хватает цельности. Ситуация ухудшилась с уходом Норманна, но и без того гости были бы фаворитами», - приводит слова эксперта Sportbox.

Матч между командами состоится сегодня, 13 сентября, на стадионе «Ростов Арена». Начало запланировано в 19:30 по московскому времени. Текстовую трансляцию проведет Liveresult.ru.

После шести туров хозяева с пятью очками занимают 13 место в таблице РПЛ, а гости, набрав девять очков, идут на девятом месте.

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Евро-Футбол.Ру,
Ростов Краснодар Александр Бубнов прогнозы на футбол
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Комментарии (1)
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Zurukukkk
13 Сентября 2021 в 13:04
эйнананэй,забубенныя!)))
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13.09  18:30 Рубин ... Урал 1.6 3.95 6.2
13.09  19:30 Ростов ... Краснодар 3.15 3.45 2.32
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