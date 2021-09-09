Смольников мог оказаться в хорватском чемпионате

В июне текущего года у Игоря Смольникова закончился контракт с «Краснодаром», а уже спустя месяц защитник поставил подпись под соглашением с тульским «Арсеналом». Но оказывается, футболист вовсе мог покинуть пределы России.

Переманить Смольникова к себе пытался хорватский «Хайдук», об этом сообщил агент игрока Александр Маньяков в интервью Sport24. По его словам, в переходе был лично заинтересован президент клуба, предлагавший оплатить перелет и все последующие расходы, необходимые для завершения сделки.

Однако, трансфер сорвался по инициативе самого защитника, который предпочел остаться в российской Премьер-лиге. Также стало известно, что «Хайдук» предлагал Смольникову 3-летний договор.