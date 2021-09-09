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Премьер-лига

Смольников мог оказаться в хорватском чемпионате

09 Сентября 2021 • 21:19 Комментировать
Ростов
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Краснодар
3.20 3.50 2.20
13.09 19:30

В июне текущего года у Игоря Смольникова закончился контракт с «Краснодаром», а уже спустя месяц защитник поставил подпись под соглашением с тульским «Арсеналом». Но оказывается, футболист вовсе мог покинуть пределы России.

Переманить Смольникова к себе пытался хорватский «Хайдук», об этом сообщил агент игрока Александр Маньяков в интервью Sport24. По его словам, в переходе был лично заинтересован президент клуба, предлагавший оплатить перелет и все последующие расходы, необходимые для завершения сделки.

Однако, трансфер сорвался по инициативе самого защитника, который предпочел остаться в российской Премьер-лиге. Также стало известно, что «Хайдук» предлагал Смольникову 3-летний договор.

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Евро-Футбол.Ру,
Хайдук Игорь Смольников Арсенал Тула Трансферы футбола - лето 2021
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