Трансферы Турнирные таблицы Рейтинги Контакты
Регистрация
Новости Матчи Прогнозы 177 Комментарии
Премьер-лига

Ганчаренко: «Мы заканчивали игру молодёжным составом»

13 Сентября 2021 • 22:04 Комментировать
Ростов
1:1
Краснодар
окончен

Главный тренер «Краснодара» Виктор Ганчаренко на пресс-конференции подвёл итоги матча с «Ростовом» (1:1).

- Понятно, что сегодня было очень много отрезков, на которые был разбит матч. Первое, что мы очень плохо начали игру, тяжело сказать почему. Может быть, длительная пауза в 16 дней без официальных матчей. Потом встряхнул нас автогол и особенно тут же удаление Крыховяка, мы вернулись в игру, пытались во втором тайме играть на победу, по крайней мере, гол отыграть мы смогли. А также тот характер, который нам нужен, показали. А так подсели, к сожалению. Надо отметить, что мы заканчивали игру молодежным составом. Это и Сперцян, и Никита Кривцов, которые вышли. И Корнюшин играл. Соответственно, не хватало опыта, чтобы где-то более качественно атаковать.

- Учитывая, что вам больше часа пришлось играть в меньшинстве, все-таки ничья - больше положительный для «Краснодара» результат?

- Нет, мы, конечно, в любом случае хотели выиграть. Все-таки это не хоккей. Преимущество в одного игрока существенное, но если ты правильно прессингуешь, правильно понимаешь момент подач в штрафную площадь, можешь их находить, может быть, что-то и происходило, потому что и угловые были у нас, и незабитый гол, и еще какие-то подходы были. Было видно, что в конце игры мы очень сильно устали.

- Во втором тайме у вас и на скамейке кипели определенные страсти. За что получили желтые карточки вы и ваш помощник?

- Нас очень часто интересует не сам футбол, а то, что околофутбола. Получили за эмоции.

Оценить новость
Евро-Футбол.Ру,
Краснодар Виктор Ганчаренко
Добавьте Евро-Футбол в источники
Лучшие букмекеры
+100 $
Читайте также на Евро-Футболе:
Комментарии
Регистрация
Рейтинг комментариев
Пока комментариев нет, напишите первым!
На Евро-Футболе:
Футбол онлайн
окончен Рубин 4:0 Урал
окончен Ростов 1:1 Краснодар
Все матчи
Новости
Сегодня, 13 Сентября
22:21 · Россия. Премьер-лига
Сёмин: «Если бы до матча сказали, что мы сыграем вничью, я был бы доволен, после игры - нет»
22:13 · Россия. Премьер-лига
Ганчаренко: «Раньше у «Ростова» было другое качество атакующих действий, прессинга»
22:04 · Россия. Премьер-лига
Ганчаренко: «Мы заканчивали игру молодёжным составом»
21:54 · Россия. Премьер-лига
Ганчаренко: «Поменяли уже трёх пенальтистов, а забить никак не можем»
21:47 · Россия. Премьер-лига
Ионова освистали болельщики «Ростова»
21:45 · Россия. Премьер-лига
Ионов: «Пытались из себя доставать немного больше»
21:09 · Россия. Премьер-лига
Сперцян забил свой дебютный гол в РПЛ – пострадал «Ростов»
21:02 · Россия. Премьер-лига
Бенефис Дрейера в матче «Рубина» с «Уралом» - видео видео
20:48 · Россия. Премьер-лига
Отец Агаларова: «Хотел бы, чтобы Гамида поменьше мучила пресса»
20:44 · Россия. Премьер-лига
Самошников травмировался в игре против «Урала»
20:34 · Россия. Премьер-лига
Дрейер: «Подумал, что единственный способ сыграть в этом эпизоде, это именно сыграть пяткой»
20:33 · Россия. Премьер-лига
Карпин присутствует на поединке «Ростова» с «Краснодаром»
20:25 · Россия. Премьер-лига
Дрейер отличился дебютным хет-триком в матче за «Рубин»
20:16 · Россия. Премьер-лига
Крыховяк удалён в матче «Ростова» и «Краснодара»
19:44 · Россия. Премьер-лига
«Ростов» пошутил по поводу летучих мышей на матче
Все новости
Рекомендуем