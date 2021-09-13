Ганчаренко: «Мы заканчивали игру молодёжным составом»

Главный тренер «Краснодара» Виктор Ганчаренко на пресс-конференции подвёл итоги матча с «Ростовом» (1:1).

- Понятно, что сегодня было очень много отрезков, на которые был разбит матч. Первое, что мы очень плохо начали игру, тяжело сказать почему. Может быть, длительная пауза в 16 дней без официальных матчей. Потом встряхнул нас автогол и особенно тут же удаление Крыховяка, мы вернулись в игру, пытались во втором тайме играть на победу, по крайней мере, гол отыграть мы смогли. А также тот характер, который нам нужен, показали. А так подсели, к сожалению. Надо отметить, что мы заканчивали игру молодежным составом. Это и Сперцян, и Никита Кривцов, которые вышли. И Корнюшин играл. Соответственно, не хватало опыта, чтобы где-то более качественно атаковать.

- Учитывая, что вам больше часа пришлось играть в меньшинстве, все-таки ничья - больше положительный для «Краснодара» результат?

- Нет, мы, конечно, в любом случае хотели выиграть. Все-таки это не хоккей. Преимущество в одного игрока существенное, но если ты правильно прессингуешь, правильно понимаешь момент подач в штрафную площадь, можешь их находить, может быть, что-то и происходило, потому что и угловые были у нас, и незабитый гол, и еще какие-то подходы были. Было видно, что в конце игры мы очень сильно устали.

- Во втором тайме у вас и на скамейке кипели определенные страсти. За что получили желтые карточки вы и ваш помощник?

- Нас очень часто интересует не сам футбол, а то, что околофутбола. Получили за эмоции.