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Сёмин: «Если бы до матча сказали, что мы сыграем вничью, я был бы доволен, после игры - нет»

13 Сентября 2021 • 22:21 Комментировать
Ростов
1:1
Краснодар
окончен

Главный тренер «Ростова» Юрий Сёмин на пресс-конференции подвёл итоги матча с «Краснодаром» (1:1).

- Если бы до матча сказали, что мы сыграем вничью, я был бы доволен, после игры - нет. Потому что мы пропустили гол с такими большими ошибками. Забив гол и получив численное преимущество, мы неправильно сыграли, хотя мы имели значительно больше моментов, чтобы в конце довести дело до победы. Но футбол иной раз непредсказуем. Ничья - движение вперед.

- «Ростов» в этом сезоне уже третий матч проводит так, что открывает счет, но играет потом 1:1. Понятно, что это разные матчи и разные истории, но  все-таки, что мешает сохранить добытое по ходу игры преимущество?

- Я думаю, в этом плане с вами согласен. Имея преимущество и ведя в счете, мы, на мой взгляд, неправильно распоряжаемся этим преимуществом, мы не используем свои моменты, которые есть, и, наверное, малое давление оказываем на чужие ворота. Вдруг мы переходим на держание мяча у себя, что не дает результата.

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Евро-Футбол.Ру,
Ростов Юрий Сёмин
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