Ганчаренко: «Поменяли уже трёх пенальтистов, а забить никак не можем»

Главный тренер «Краснодара» Виктор Ганчаренко поделился впечатлениями от матча с «Ростовом» (1:1) в эфире канала «Матч Премьер».

- Команда сегодня час играла в меньшинстве, но со стороны будто бы прибавила. Почему удаление Крыховяка в конечном счете пошло на пользу команде?

- Здесь уже надо было проявлять характер и играть в том числе и за Крыховяка. Можно сказать по-другому. Мы очень плохо начали игру, не пробовали играть по-другому, были очень пассивны. Может быть, то, о чем мы говорили, длительная пауза сказалась. 30 минут даже не пробовали атаковать ворота. Наверное, этим футбол наказывает, что ты забиваешь в свои ворота.

- Как вы объясните череду неудач в первом тайме? Красная карточка, автогол, незабитый пенальти. Что случилось?

- Здесь меня больше всего беспокоит незабитый пенальти, потому что если три набежало, мы поменяли уже трёх пенальтистов, а забить никак не можем. Это скорее беспокоит, а не красная карточка или автогол.

- Вы снова не проиграли Юрию Павловичу Сёмину. Сегодняшняя ничья - это положительный результат для «Краснодара»?

- Нет, конечно, мы приехали играть на победу, по крайней мере, делали все для этого возможное.

- Крыховяк. Его потеря в следующем матче, дальше выезд. Насколько это все серьезно?

- Любой футболист, который не сможет играть, это потеря. Но, по крайней мере, у нас обойма шире, попробуем как-то его заменить, потому что и Сперцян вышел и хорошо смотрелся, и попробуем заменить.

- Удовлетворены ли вы работой бригады арбитров сегодня? У вас есть желтая карточка. Значит, наверное, не до конца?

- Ну, знаете, иногда половинчатые какие-то судейские решения сильно накаляют игру. Были такие свистки, которые были абсолютно не к месту, они сильно накалили градус игры. Может быть, его нам не хватало, но не за счет каких-то судейских решений.