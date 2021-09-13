Ионова освистали болельщики «Ростова»

Недавно закончилось южное дерби, в котором «Краснодар» на выезде в меньшинстве сумел вырвать ничью во втором тайме. Голом отметился 21-летний Эдуард Сперцян, а результативную передачу на него отдал Алексей Ионов, который под конец поединка попал в неприятную ситуацию.

На 89-й минуте наставник гостей Виктор Ганчаренко решил заменить футболиста – болельщики «Ростова» в свою очередь освистали Ионова, когда тот уходил с поля. Скорее всего, фанаты ростовчан до сих пор не могут простить игроку переход в стан одного из злейших врагов.

Напомним, что Ионов присоединился к «Краснодару» в 2020 году, успев за это время забить четыре гола в 20 матчах за клуб.