Карпин присутствует на поединке «Ростова» с «Краснодаром»

Главный тренер национальной команды России Валерий Карпин был замечен на трибунах на поединке «Ростова» и «Краснодара», который закрывает седьмой тур российской Премьер-лиги. На данный момент команды вышли на второй тайм, а бывший клуб наставника сборной минимально ведет в счете.

Стоит отметить, что Карпин, наверное, приехал на матч не только посмотреть на игру ростовчан, а и проследить за потенциальными футболистами для главной команды страны. В частности, внимание приковано к вратарю «Краснодара» Матвею Сафонову, который не был вызван на сентябрьский сбор.

Добавим, что гости поля будут вынуждены провести остаток противостояния в меньшинстве – красную карточку перед собой увидел Гжегож Крыховяк. Также «быки» не реализовали пенальти на 42-й минуте.