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Премьер-лига

Карпин присутствует на поединке «Ростова» с «Краснодаром»

13 Сентября 2021 • 20:33 Комментировать
Ростов
1:1
Краснодар
окончен

Главный тренер национальной команды России Валерий Карпин был замечен на трибунах на поединке «Ростова» и «Краснодара», который закрывает седьмой тур российской Премьер-лиги. На данный момент команды вышли на второй тайм, а бывший клуб наставника сборной минимально ведет в счете.

Стоит отметить, что Карпин, наверное, приехал на матч не только посмотреть на игру ростовчан, а и проследить за потенциальными футболистами для главной команды страны. В частности, внимание приковано к вратарю «Краснодара» Матвею Сафонову, который не был вызван на сентябрьский сбор.

Добавим, что гости поля будут вынуждены провести остаток противостояния в меньшинстве – красную карточку перед собой увидел Гжегож Крыховяк. Также «быки» не реализовали пенальти на 42-й минуте.

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Евро-Футбол.Ру,
Ростов Краснодар Валерий Карпин
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