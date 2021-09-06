Агент Габриэля опроверг слухи об интересе «Ростова»

Футбольный агент Паулу Барбоза, который представляет интересы полузащитника «Бенфики» Габриэля Пиреса, прокомментировал информацию об интересе «Ростова» к его подопечному. Ранее сообщалось, что ростовский клуб может арендовать бразильца.

Он заявил, что у него нет информации по поводу интереса «Ростову» к полузащитнику, пишет «РБ Спорт».

Напомним, что Габриэль стал игроком «Бенфики» в 2018 году, перейдя из «Леганеса» за почти десять миллионов евро. В Европе он также известен по выступлениями за «Ювентус», «Ливорно» и «Пескару». Его контракт с лиссабонским клубом действует до 2024 года. В нынешнем сезоне он на поле не появлялся.