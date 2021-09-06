Трансферы Турнирные таблицы Рейтинги Контакты
Регистрация
Новости Матчи Прогнозы 153 Комментарии
Премьер-лига

Агент Габриэля опроверг слухи об интересе «Ростова»

06 Сентября 2021 • 13:13 Комментировать
Спортинг Л
...
Порту
2.85 3.45 2.40
11.09 22:30

Футбольный агент Паулу Барбоза, который представляет интересы полузащитника «Бенфики» Габриэля Пиреса, прокомментировал информацию об интересе «Ростова» к его подопечному. Ранее сообщалось, что ростовский клуб может арендовать бразильца.

Он заявил, что у него нет информации по поводу интереса «Ростову» к полузащитнику, пишет «РБ Спорт». 

Напомним, что Габриэль стал игроком «Бенфики» в 2018 году, перейдя из «Леганеса» за почти десять миллионов евро. В Европе он также известен по выступлениями за «Ювентус», «Ливорно» и «Пескару». Его контракт с лиссабонским клубом действует до 2024 года. В нынешнем сезоне он на поле не появлялся.

Оценить новость
Евро-Футбол.Ру,
Габриэль Пирес
Добавьте Евро-Футбол в источники
Лучшие букмекеры
+100 $
+100 $
Читайте также на Евро-Футболе:
Комментарии
Регистрация
Рейтинг комментариев
Пока комментариев нет, напишите первым!
На Евро-Футболе:
Новости
Сегодня, 06 Сентября
14:56 · Россия. Премьер-лига
​«Химки» ждут ответа «Спартака» на предложение по Мирзову
14:02 · Россия. Премьер-лига
Фернандо может продолжить карьеру в «Краснодаре» эксклюзив
13:13 · Россия. Премьер-лига
Агент Габриэля опроверг слухи об интересе «Ростова»
12:30 · Россия. Премьер-лига
Камано: «Не могу выехать из Гвинеи, границы сейчас закрыты»
11:53 · Россия. Премьер-лига
«Ростов» намерен усилиться полузащитником «Бенфики»
11:35 · Россия. Премьер-лига
Бохинен: «Надеюсь, в течение этого сезона больше людей узнают, кто я такой»
11:28 · Россия. Премьер-лига
Смолов - лучший футболист «Локомотива» в августе
10:55 · Россия. Премьер-лига
Соловьёв: «Жалко, что Дзюбу не вызвали. Народ его любил» 8
10:33 · Россия. Премьер-лига
«Локомотив» сделал заявление по ситуации с Камано
10:09 · Россия. Премьер-лига
«Зенит» нашёл нового форварда в Шотландии 1
00:21 · Россия. Премьер-лига
Алексей Березуцкий: «Кастильехо… Кастильехо… Где-то слышал»
00:08 · Россия. Премьер-лига
Алексей Березуцкий: «Локомотив» - великолепный соперник для товарищеского матча» 1
05 Сентября
22:55 · Россия. Премьер-лига
Как «Локомотив» обыграл ЦСКА - видео 1 видео
21:53 · Россия. Премьер-лига
После 9 лет в России Джорджевич подписал контракт с датским клубом
21:03 · Россия. ФНЛ
«Торпедо» на последней минуте упустило победу в Калининграде 1
Все новости
Рекомендуем
 