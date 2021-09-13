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Сёмин: «Надеемся, что Калинин и Байрамян к следующей игре подойдут»

13 Сентября 2021 • 22:30 Комментировать
Ростов
1:1
Краснодар
окончен

Главный тренер «Ростова» Юрий Сёмин на пресс-конференции после матча с «Краснодаром» (1:1) ответил на вопросы об игроках.

- Сегодня опять была небольшая проблема на правом фланге обороны, не было большого выбора, только ставить юного Ланговича. Как  оцените его игру?

- На мой взгляд, Лангович сыграл очень хороший матч. Несмотря на свой молодой возраст, он со своей работой хорошо справился. Это была единица команды.

- Можно узнать состояние Калинина и Байрамяна? Почему их сегодня не было на поле?

- Надеемся, от игры к игре, что они выйдут. Конечно, нам их не хватает, и скамейки нам не хватает для того, чтобы сделать замены. Надеемся, что к следующей игре подойдут.

- Много игроков улетало в сборные. В каком они состоянии вернулись, были ли проблемы в этом плане?

- Проблемы у всех есть такие, на это нет смысла делать какие-то такие скидки. Все так вылетают. Наша группа, которая оставалась здесь, хорошо тренировалась, была большая группа молодежи. Слава богу, прилетел Баштуш, буквально за полтора дня.

- Вы сильно огорчены тем, что под занавес трансферного окна не удалось никого купить? В частности на замену Норманну. Насколько это осложнит вашу работу в дальнейшем до зимнего трансферного окна?

- Это жизненная ситуация. Одно дело, что огорчен, а другое - что изменить ничего нельзя. Какие есть свои ресурсы, те и будем использовать. Сегодня играли Сухомлинов, ему 18 лет, Лангович, которому тоже 18 лет. До этого у нас играл Мелёхин, но он травмирован. Нет Норманна, играют эти ребята, которым мы даем игровое время. Я думаю, что они будут вырастать и станут Норманнами.

- Как вы думаете, с чем связан тот факт, что сегодня в матче у сразу четыре игрока травмированы?

- Четыре игрока чьи? Наши?

- Ваши и «Краснодара».

- Поле достаточно тяжелое, это раз. Второй момент, наверное, определенная нагрузка на те или иные группы мышц было чересчур большая в данной ситуации, вот и все.

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Ростов Юрий Сёмин
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