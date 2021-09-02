Защитник «Краснодара» Лео Гогличидзе до конца текущего сезона будет выступать на условиях аренды за команду из Екатеринбурга.

Пресс-служба «Урала» отрапортовала о заключении соглашения с «быками» насчёт аренды 24-летнего оборонца. Лео Гогличидзе получил в команде Игоря Шалимова футболку с третьим игровым номером.

24-летний футболист Лео Гогличидзе на правах аренды перешёл из @FCKrasnodar в «Урал». Защитник будет выступать по 3 номером.



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Примечательно, что начал сезон 2021/2022 защитник в «Нижнем Новгороде», в составе которого успел провести два поединка.

«Урал» после шести туров является единоличным аутсайдером РПЛ, не имея ни одной победы. У команды лишь два очка в активе.