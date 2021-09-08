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Премьер-лига

«Краснодар» отдал Сулейманова в аренду в «Гиресунспор» официально

08 Сентября 2021 • 13:48 Комментировать
Ростов
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Краснодар
3.10 3.40 2.30
13.09 19:30

Пресс-служба «Краснодара» сообщила, что клуб договорился с турецким «Гиресунспором» по условиям аренды нападающего Магомеда-Шапи Сулейманова.

21-летний футболист следующий сезон проведет в турецкой Суперлиге. В краснодарский коллектив российский игрок вернется в июне 2022 года, после чего руководство будет решать его дальнейшую судьбу.

Стоит добавить, что теперь уже команда Сулейманова неудачно начала розыгрыш внутреннего первенста – после трех сыгранных туров «Гиресунспор» расположился на последнем месте в турнирной таблице. Напомним, что новый клуб воспитанника «Краснодара» в прошлом сезоне только поднялся в классе, получив прямую путевку в высший дивизион по итогам результатов второй лиги страны.

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