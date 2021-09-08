В «Сампдории» заявили, что клуб не делал предложение по Вильене из «Краснодара»

Ранее появлялась информация, что «Сампдория» обратилась к руководству «Краснодара» с запросом по трансферу полузащитника Тонни де Вильены. Об этом сообщал итальянский журналист Джанлуиджи Лонгари.

Впрочем, эту сведения в интервью Sport24 опроверг спортивный директор клуба из Генуи Карло Ости. Он сказал, что появившееся слухи не соответствуют действительности. «Мы не делали никаких предложений по переходу Вильены», - подытожил Ости.

К слову, портал Transfermarkt оценивает стоимость 26-летнего голландца в восемь миллионов евро. В нынешнем розыгрыше РПЛ игрок уже успел отличиться двумя голами в трех сыгранных матчах.