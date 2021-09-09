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Премьер-лига

Деменко: «Гиресунспор» - лучший вариант для Сулейманова из возможных» эксклюзив

09 Сентября 2021 • 14:06 Комментировать
Ростов
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Краснодар
3.20 3.50 2.20
13.09 19:30

Бывший футболист «Краснодара» Максим Деменко в беседе с корреспондентом «Евро-Футбол.Ру» Николаем Алексеевым прокомментировал переход Магомеда-Шапи Сулейманова в турецкий «Гиресунспор».

«Про Шапи говорили очень много. Мне кажется, он хотел больше игровой практики, но что-то не пошло в «Краснодаре». Мы видели, что он хотел переходить и в другие команды. Но все-таки наверняка «Краснодар» имеет на него планы, он подписал контракт. Я так понимаю, что Ганчаренко не видел его в основном составе, поэтому Шапи и захотел поменять команду. Наверное, «Гиресунспор» - лучший вариант из возможных. Разговоры шли о командах нижней части турнирной таблицы РПЛ, но вряд ли Сулейманов хотел переходить туда.

Какие перспективы у Шапи там заявить о себе? «Гиресунспор» занимает последнее место в чемпионате Турции, поэтому ситуация тоже двоякая. В какой-то степени агенты, наверное, решили этот вопрос. Все-таки он подписал с «Краснодаром» контракт на продление, может быть, надеется, что тренер поменяется. Ну и все-таки момент того, что Шапи просто хочет играть, неважно где», - сказал Деменко.

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Евро-Футбол.Ру,
Краснодар Максим Деменко Магомед-Шапи Сулейманов Гиресунспор
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