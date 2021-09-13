Ганчаренко назвал имена лидеров «Краснодара» помимо Кордобы

Главный тренер «Краснодара» Виктор Ганчаренко поделился ожиданиями от матча с «Ростовом» в эфире канала «Матч ТВ».

- У вас есть один очень яркий новичок в команде, о котором говорят многие. Про Кордобу вопрос. На ваш взгляд, он лучший сейчас в «Краснодаре»?

- У нас сейчас достаточно много хороших футболистов. И тот же Гжегож, и тот же Газинский хорошо в центре поля смотрится. Вы всегда обращаете внимание на того, кто забивает. А если исходить с этой точки зрения, то да. Он очень яркий игрок, но на него очень много работает команда, которая позволяет ему находить себя в разных ситуациях.

- Неплохо разогнались с точки зрения результата перед паузой. С такой точки зрения пауза на пользу команде или вредит?

- Конечно, для клубного тренера всегда хочется более ритмичного календаря, но мы прекрасно понимаем, что есть календарь для сборных, для еврокубков, поэтому спокойно к этому относимся, тем более, что на данный момент мы играем в понедельник, мы провели три тренировки, когда мы готовились все вместе.