В третьем туре группового раунда Фонбет Кубка России московский «Локомотив» переиграл с разгромным счетом 5:0 «Химки», добившись самой крупной победы в текущем сезоне. Четыре гола забил нападающий московского клуба Педро Габриэл. Его личный успех, а также победу команды прокомментировал бывший защитник московского «Локомотива» Сергей Гуренко.

- Одна игра ничего не значит. Индивидуально Педриньо силен, но хотелось бы посмотреть, как он проявит себя в закрытой игре, когда нет свободных зон. «Химки» позволяли бразильцу слишком много, - цитирует слова Гуренко «Плеймейкер24.ru».

В следующем матче «Локомотив» сыграет с «Уралом» - это случится в рамках чемпионата России первого октября.



