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Гогниев: «Всегда говорю, что если команда проигрывает, нужно больше работать»

28 Сентября 2022 • 17:26 Комментировать
Химки
0:2
Локомотив Москва
1-й тайм

Главный тренер «Химок» Спартак Гогниев в эфире канала «Матч Премьер» дал комментарий перед матчем с «Локомотивом».

- Была пауза на игры сборных. У вас никто не уезжал. Как провели это время? Вроде его было много, чтобы подготовиться к этому матчу?

- У нас, к сожалению, Ангбван уехал. Он пока оформляет документы и пока до сих пор не приехал. А так да, готовились, плодотворно провели. Небольшой сбор даже был.

Хочется отметить поле, атмосферу футбольную, всё великолепно, поэтому мы надеемся, что будет великолепная зрелищная игра.

- Серия без побед никак не довлеет психологически на команду?

- Никак, я всегда говорю, что если команда проигрывает, нужно больше работать. Давление? Да, оно психологическое  бывает у всех. Тем более, после определенных поражений. Но самое важное - игра. Если мы будем показывать агрессивную игру с обилием моментов, играть - результат придет и он будет на нашей стороне. Если не сегодня, то завтра.

- Сегодня в воротах нет Лантратова, есть Митрюшкин. Расскажите, почему?

- У нас в целом, я всегда говорю, любой футболист в заявке - это игрок основного состава. Сегодня приняли решение, тренер вратарей принял решение дать Митрюшкину поиграть. Он ногами играет очень здорово. И вообще каждый, начиная с вратарей, любой футболист у нас в обойме. Поэтому такое решение приняли сегодня.

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Евро-Футбол.Ру,
Химки Спартак Гогниев
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ХИМКИ ЛОКОМОТИВ МОСКВА
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