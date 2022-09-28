​Педриньо оформил дубль в игре с «Химками» - это первые голы бразильца в России

В среду вечером «Локомотив» проводит гостевой матч против «Химок» в рамках третьего тура группового этапа Фонбет Кубка России. После первого тайма команда Йозефа Циннбауэра обыгрывает соперника со счётом 2:0. Оба гола за «железнодорожников» забил Педриньо, который усилил команду в летнее трансферное окно. Для 22-летнего бразильца это были первые результативные удары в России.

Напомним, что три недели назад Педриньо перебрался в «Локомотив» из бразильского клуба «РБ Брагантино».

Следить за игрой между «Химками» и «Локомотивом» во всех подробностях можно в текстовой трансляции на портале LiveResult.