​Педриньо – первый футболист с 1996 года, оформивший покер в матче Кубка России

В среду вечером в рамках третьего тура Фонбет Кубка России «Локомотив» играет в гостях у «Химок». Бразильский вингер Педриньо, который перебрался в московский клуб три недели назад, оформил в этом матче покер. Как сообщает телеграм-канал «Первый спорт», Педриньо стал первым футболистом с 1996 года, которому удалось забить четыре гола в одном матче Кубка России.

Напомним, что Педриньо перебрался в «Локомотив» из бразильского клуба «РБ Брагантино». Контракт 22-летнего футболиста с «железнодорожниками» рассчитан на четыре сезона.

Следующий матч «Локомотив» проведёт в первый день октября – против «Урала» в чемпионате России.